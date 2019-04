Kauza Huawei bobtná. Ve světě je opět poprask, do akce se chystá policie

Sedwill požaduje po účastnících tajného setkání Národní bezpečností rady Velké Británie, aby se podrobily šetření, ve kterém se přiznají nebo odmítnou to, zdali stáli za únikem informací o schválení vpuštění čínského technologického gigantu do stavby nových mobilních sítí páté generace. Politické editorce Sky News, Beth Righyové, bylo sděleno, že toto šetření by se mohlo proměnit v plné kriminální vyšetřování zahrnující policii.

To by mohlo mít značné důsledky. Detektivové mají pravomoc podávat obvinění podle zákona o úředním tajemství. Rozhodnutí, zda někoho podle právních předpisů stíhat, leží na generálním prokurátorovi a každý, kdo je shledán vinným z neoprávněného zpřístupnění informací, může čelit trestu až dvěma letům vězení nebo neomezené pokutě, nebo obojímu.

Podle bývalého ministra obrany, Michael Fallona, se jedná o příliš „vážný únik“, než aby byl vyšetřován v standardním parlamentním vyšetřování. Účastníci schůzky dle něj by měli být podrobeny „náležitému vyšetřování Scotland Yardu“.

Bývalý poradce pro národní bezpečnost, lord Peter Ricketts, sdělil stanici BBC, že se jedná o první podobně vážný únik informací z Národní bezpečností rady od jejího založení v roce 2010. Je též pro úplné kriminální vyšetřování, které by mělo zahrnovat i vyšetřovatele z MI5, aby se „viník cítil velmi nepříjemně.“

Národní bezpečností rada se schází každý týden, aby se na ní probrali vládní cíle týkají se národní bezpečnosti. Jedná se o setkání předsedy vlády a odpovědných ministrů s šéfy britských zpravodajských bezpečnostních služeb MI5,MI6 a Vládního komunikačního ústředí (Government Communications Headquarters – GCHQ), kteří je informují o svých zjištění. V případě potřeby se setkání účastní další úřednici či vedoucí představitelé ozbrojených sil.

Podle listu Daily Telegraph bylo na posledním setkání rozhodnuto, že Velká Británie umožní čínskému technologickému gigantovi dodávat část infrastruktury pro sítě páté generace, ovšem jen v těch oblastech, které nejsou považovány za klíčové. Rozhodnutí mělo padnout navzdory řadě námitek účastníků.

Ministr obrany Gavin Williamson a ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt odmítli, že by byli za únik odpovědní. Ministr vnitra Sajid Javid řekl, že je „naprosto nepřijatelné" pro každého ministra, aby „sdílel citlivé informace, které nemohou být (známy) ve veřejné sféře.“ Podle Daily Telegraph tyto ministři byli proti umožnění přístupu Huawei k zakázkám na stavbu sítí 5G.

Podle kritiků celá kauza odhaluje naprosto fatální nedostatek disciplíny vládních představitelů. Opozice obviňuje konzervativní stranu, že v zápase o její vedení se nezdráhá ohrozit i bezpečnost státu.

Širší kontext kauzy

Reportované rozhodnutí Velké Británie vpustit Huawei do budování 5G sítí vyvolalo znepokojení mezi ostatními členy systému tzv. Pěti očí (Five Eyes), tj. pěti států, kteří mezi sebou sdílejí důležité zpravodajské informace. Kromě Velké Británie se jedná o USA, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland.

Zpravodajské služby tohoto systému, zvláště ty americké, dlouhodobě varují před tím, že Huawei slouží čínským zpravodajským službám a že tedy je nebezpečné jej vpustit do infrastruktury sítí 5G.

USA a Austrálie už k tomu přistoupily a zakázaly Huawei budovat na jejich území mobilní sítě 5G. Nový Zéland a Kanada o tom uvažují.

Proti Huawei se ale staví i ty státy, které nejsou v systému Pěti očí. Zpravodajské služby Polska i ČR vydaly varování, že telefony a další technické vybavení dodávané firmou Huawei mohou být používání k získávání informací čínskými bezpečnostními službami.

Huawei se brání, že s čínskou rozvědkou nikterak nespolupracuje. Čína obviňuje USA, že úmyslně poškozují vlajkovou firmu čínského technologického průmyslu v rámci obchodních válek mezi USA a Čínou.