Súdán na pokraji nového konfliktu: Postoj armády rozlítil demonstranty

Vojáci si podle vyjádření mluvčího chtějí "zachovat svrchovanou moc" až do voleb, i když bude na přechodné období jmenována civilní vláda.

"Pro nás je toto řešení naprosto nepřijatelné," řekl AP Ahmed Rabie, jeden z vůdců odborového svazu SPA, který stojí v čele několikaměsíčních protestů.

#Sudan 🇸🇩: thousands of Sudanese are once again marching towards the center of #Khartoum to join the sit-in at the military HQ.



The people will not back down until power is in the hands of a civilian government.#مدن_السـودان_تنتفض pic.twitter.com/3bkh1pci4M