Klimkin připustil praxi dvojího občanství, nikoli ale s Ruskem

"Se zemí, která je agresorem, žádné dvojí občanství být nemůže. Až odejdou z Donbasu a Krymu, bude to jiný rozhovor. Zatím ale mluvíme o dvojím občanství ve vztahu s jinými zeměmi, v žádném případě s Ruskem," prohlásil ukrajinský ministr. "O dvojím občanství mluvíme s civilizovanými zeměmi, které respektují zásady mezinárodního práva," dodal.

Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius dnes při návštěvě Kyjeva vyzval Západ, aby ruské pasy pro donbaské povstalce neuznával. Kreml chce podle ministra tímto krokem testovat nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Je to hrubé porušení mezinárodního práva, svým způsobem test nového vedení, což je obvyklá hra. To nejmenší, co lze udělat, je tyto ruské pasy neuznávat," poznamenal.

With @PavloKlimkin in beautiful #Kyiv: We condemn recent #Russia‘s move to simplify the procedure of obtaining RU citizenship for the people in Donbass & call on Int. community to strengthen sanctions on Russia for persistent violation #Ukraine's sovereignty&territorial integrity pic.twitter.com/BSDHWbtZZG