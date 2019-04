Na východě Ukrajiny vybuchl metan, nejméně 13 mrtvých

Dnes o tom podle agentury DPA informovaly úřady samozvané Luhanské lidové republiky, kterou na Donbasu vyhlásili proruští separatisté. Počet obětí zřejmě ještě vzroste, neboť osud dalších čtyř horníků je stále neznámý.

Do záchranné operace byli povoláni i bánští záchranáři z Ruska. Do pátečního rána se podařilo z šachty vynést pět těl, dnes pak úřady sdělily, že do pátečního večera byli nalezeni tři mrtví a dnes brzy ráno dalších pět.

Šachta se nachází v Luhanské oblasti nedaleko frontové linie mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty a od roku 2014 až do loňska byla uzavřena. Nyní uhlím zásobuje hutní závody v nedalekém Alčevsku a ve městech Makijivka a Jenakijeve v sousední Doněcké oblasti, které jsou rovněž pod kontrolou povstalců.