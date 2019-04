Kauza kontaminované ropy v Česku má dohru. Putin slíbil, že budou padat hlavy

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Kontaminací ruské ropy se zřejmě začnou zabývat i státní orgány, včetně těch činných v trestním řízení. Naznačil to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Okolnosti znečištění ropy, kvůli kterému teď neteče ropa jižní větví ropovodu Družba ani do České republiky, se zabývá provozovatel ropovodů Transněfť. Dovoz ruské ropy kvůli kontaminaci organickým chloridem pozastavilo tento týden vedle České republiky také Polsko, Německu, Ukrajina a další státy. Moskva uvedla, že dodávky by měly být obnoveny do dvou týdnů.