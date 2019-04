Rusům utekla tajná zbraň? Norští rybáři si připsali neobvyklý úlovek

Norští rybáři při své práci narazili na běluhu, která na sobě měla speciální postroj. Navíc prý zřejmě byla ochočená, protože se nebála lidí a navíc se nebála přiblížit k rybářským lodím. Chystali jsme se vyhodit sítě, když jsme zahlédli velrybu, která plavala mezi loděmi,“ popsal pro norskou stanici NRK rybář Joar Hesten. „Plavala k nám a když se přiblížila, viděli jsme, že má na sobě nějaký postroj,“ dodal.

Rybáře zarazilo podivné chování běluhy, která aktivně hledala lodě, snažila se tahat za lana na plavidlech. Navíc je upoutal podivný postroj, na jehož horní část by se prý dala přidělat kamera nebo nějaká zbraň. Uvnitř postroje byl nápis „vybavení Petrohradu“.

Díky těmto indiciím pojali tamní experti podezření, že by mohlo jít o zvíře, které nějakým způsobem vycvičila armáda sousedního Ruska. „„Pokud tato velryba pochází z Ruska - a je zde opravdu pádný důvod tomu věřit - pak za tím nestojí ruští vědci, ale spíše námořnictvo,“ řekl Martin Biuw z Institutu mořského výzkumu v Norsku.

„Víme, že v Rusku měli v zajetí ochočené velryby a že některé z nich byly zjevně vypuštěny. Ty pak často hledají lodě,“ vysvětluje Audun Rikardsen, profesor na katedře arktické a mořské biologie na Arktické univerzitě v Norsku (UiT). Sám prý kontaktoval ruské výzkumníky, kteří prohlašovali, že s velrybou nemají nic společného. „Řekli mi, že s největší pravděpodobností za tím stojí ruské námořnictvo v Murmansku," dodal Rikardsen.

Delfíny pro vojenské účely trénovala už sovětská armáda

Britský deník The Guardian připomíná, že v osmdesátých letech sovětské Rusko mělo program program, ve kterém delfíni procházeli jakýmsi vojenským výcvikem, protože jejich ostrý zrak, nenápadnost a dobrá paměť z nich dělá účinné podvodní nástroje pro detekci zbraní.

Tento program byl ukončen v 90. letech. Ruská stanice TV Zvezda, kterou provozuje ministerstvo obrany, nicméně v roce 2017 informovala, že námořnictvo opět trénuje běluhy, tuleně a delfíny pro vojenské účely v polárních vodách. V posledních třech letech navíc prezident Vladimir Putin znovu otevřel tři bývalé sovětské vojenské základny podél arktického pobřeží Ruska.

Nedávný výzkum a výcvik, který provedl Výzkumným institutem mořské biologie v Murmansku v severním Rusku jménem ruského námořnictva, měl za úkol zjistil, zda by běluhy mohly být použity k „ochraně vstupů do námořních základen“ v arktických oblastech, a zda by mohly„pomáhat potápěčům v hlubokém moři a v případě potřeby zabít vetřelce, kteří vstoupí na jejich území “.

Delfíni a tuleni pak podle Guardianu byli trénování k tomu, aby mohli nést nástroje pro potápěče a detekovat torpéda, miny a další střelivo až do hloubky 120 metrů. Veřejné záznamy vlády podle listu ukazují, že ministerstvo obrany zakoupilo v roce 2016 pět delfínů ve věku od tří do pěti let z moskevského delfinária Utrish.

Během tohoto výzkumu mořský biologický výzkumný ústav shledal, že delfíni a Tuleni jsou mnohem vhodnějšími adepty pro trénink a arktické klima než běluhy. Velryby jsou podle nich příliš citlivé na chlad a nevykazují stejnou „vysokou profesionalitu“ tuleňů, kteří měli mnohem lepší paměť pro zapamatování si ústních příkazů.