Putin likviduje opozici: Počet politických vězňů roste, Pičugin živoří v kobce už 16 let

V únoru 2015 bylo v Rusku 46 politických vězňů, připomněla agentura AFP s odvoláním na seznam zveřejněný respektovanou nevládní organizací Memorial, která se věnuje odhalování zločinů komunismu a ochraně lidských práv. Nyní Memorial pomáhal washingtonským právníkům vypracovat novou studii.

Podle ní ruským úřadům usnadňují zavírání opozičníků za mříže "notoricky vágní" zákazy a záminky, jako je například výtržnictví či urážky náboženského cítění.

In this new report on political prisoners in #Russia that we commissioned along with @4freerussia_org @IrwinCotler/Wallenberg, @lantosfndn, & @hrc_memorial. In the last 4 years, the number of political prisoners in Russia has quintupled. Read it here: https://t.co/adGzJffYuB