Merkelová chystá rezignaci? Schůzka špiček CDU vyvolává spekulace

Naposledy na podobně svolaném setkání v prosinci Merkelová oznámila, že odstupuje po 18 letech z pozice předsedkyně CDU. Strana si poté zvolila podle očekávání Annegret Krampovou-Karrenbauerovou, které se vzhledem k názorové blízkosti k Merkelové přezdívalo „mini Merkelová.“

Nová předsedkyně se proti tomuto označení vymezila. Během svého působení ve funkci skutečně vyšlo najevo, že ačkoliv do značné míry drží názorovou linii prosazovanou Merkelové, je mnohem konzervativnější než současná kancléřka, např. co se týče témat homosexuálních svazků, migrace či EU. Tím k sobě připoutala konzervativní křídlo strany, které je dlouhodobě nespokojené s tím, co vnímá jako přílišnou liberalizaci oficiální politiky CDU za Merkelové.

Německá rádiová stanice Deutsche Welle upozorňuje, že Merkelová absentuje v kampani CDU do Evropského parlamentu. Naopak Krampová-Karrenbauerová jí dominuje jako hlavní tvář CDU. To může naznačovat, že Merkelová už je smířená s přesunem moci v CDU. Její možné odstoupení z pozice kancléřky oznámené na setkání špiček CDU by tak bylo finálním potvrzením, že Merkelová už nechce hrát v německé politice po sérii posledních neúspěchů velkou roli.

Oficiálně má Merkelová ve funkci končit až v roce 2021. Proti předčasnému ukončení mluví křehký stav vládní koalice. Partner CDU a její bavorské sestry CSU, Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), oznámila, že nepřijme Krampovou-Karrenbauerovou za kancléřku. Důvodem je obava, že by ji tím výrazně pomohla před parlamentními volbami v roce 2021.

SPD, která se potýká s poklesem volebních preferencí, se bojí předčasných voleb a proto chce dosavadní stav spíše udržet. Její neochota přijmout Krampovou-Karrenbauerovou za kancléřku i poté, co by měla nahradit Merkelovou na pozici kancléřky, by ale mohla vést k rozkolu mezi vládními stranami a předčasným volbám. To by však zřejmě poškodilo i CDU, která taktéž se potýká s poklesem volebních preferencí.

Krampová-Karrenbauerová by se nicméně nemusela na CDU ohlížet a mohla by se pokusit vytvořit staronovou koalici, přezdívanou kvůli barvám stran Jamajka, CDU se Svobodnou demokratickou stranou (FDP) a stranou Zelených. Nicméně, vzhledem k poměrně značným názorovým rozdílům participujících stran už nedopadla tato koalice napoprvé, když se v roce 2017 o ní jednalo.

Zelení nemají příliš důvodů do této koalice vstupovat. Na rozdíl od vládních stran jejich preference stoupají, což bylo znát v posledních zemských volbách v Hesensku a Bavorsku. Nyní se odhaduje, že by v parlamentních volbách mohla získat až 20%, což znamená, že na rozdíl od vládních stran by Zeleným předčasné volby nevadily a naopak by je vítaly.

Kromě voleb do Evropského parlamentu 26. května se ve stejný den pořádají i zemské volby v Brémách. Výsledky stran v obou těchto volbách jim napoví, jak si stojí a ovlivní další plány. Pokud by však došlo k rozpadu velké koalice, dle německých médií by to pravděpodobně by to vedlo k odstoupení Merkelové z dlouhodobě držené funkce.