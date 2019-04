Rusové posílájí Madurovi vojáky, ale varují opozici před násilnými metodami

Ministerstvo obvinilo "radikální opozici", že se uchýlila k silovým a konfrontačním metodám. "Místo pokojného urovnání politických sporů zamířili k rozpoutání konfliktu, porušování veřejného pořádku a ke srážkám za účasti ozbrojených sil," uvádí se v prohlášení. Rozpory by přitom měly být podle Ruska vyřešeny vyjednáváním bez předběžných podmínek.

Za krajně důležité rovněž ruské ministerstvo považuje, aby sdělovací prostředky informovaly o událostech ve Venezuele objektivně. "Média by neměla šířit vylhané zprávy a měnit se v poslušný nástroj angažovaných politických sil, jejichž cílem je eskalace napětí ve Venezuele," uvádí se v prohlášení.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dnes novinářům oznámil, že o situaci ve Venezuele jednala ruská bezpečnostní rada za účasti prezidenta Vladimira Putina. O obsahu jednání se nezmínil.

Ruské velvyslanectví v Caracasu agentuře TASS sdělilo, že ruští "vojenští specialisté", kteří byli vysláni do Venezuely, se do nepokojů v hlavním městě "samozřejmě nezapojují". Vojáci podle ambasády přicestovali do Venezuely jako technický personál pro obsluhu a opravy techniky.

V polovině března dorazila do venezuelské metropole Caracasu dvě letadla se stovkou ruských vojáků, není ale jasné, co přesně mají v úmyslu. Podle Moskvy je mise v souladu s bilaterálním dohodami obou zemí i venezuelskou ústavou.