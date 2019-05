Pět let po masakru v Oděse: Ukrajina dosud nezná pravdu. Kdy se to změní?

Bilance útoků v Oděse: 48 mrtvých, 240 zraněných. Pachatel neznámý?

V dopoledních hodinách přicházejí obyvatelé Oděsy květiny a fotografie obětí do Domu odborů naproti Kulikově poli, kde bylo 2. května 2014 na důsledku nepokojů zabito 48 lidí a více než 240 osob bylo zraněno.

Dne 2. května 2014 několik uskupení radikálů - z Pravého sektoru, zástupci tzv. Sebeobrany Majdanu a fotbaloví fanoušci, kteří přijeli do Oděsy - zaútočili na Kulikově poli na aktivisty, kteří sbírali podpisy pro konání referenda o federalizaci Ukrajiny.

Zastánci federalizace byli nuceni uchýlit se do Domu odborů, který radikálové obklopili a zapálili, píše TASS. Lidé, kteří byli v budově zablokováni, se snažili se utéct, vyskakovat z oken, ale radikálové na ně zaútočili, házeli na ně kameny a zápalné láhve. Výsledkem bylo 48 mrtvých a přes 240 zraněných.

Úřady zatkly celkem 22 podněcovatelů vzpoury a stoupence anti-Majdanu. Pět z nich strávilo více než tři a půl roku ve vazební věznici. V září 2017 Černomorskij soud v oděském regionu ovšem zjistil, že jsou nevinni. Současně, bezprostředně po vyhlášení rozsudku, prokurátoři a bezpečnostní služba Ukrajiny obvinila dva z nich na základě „článku o separatismu", po čemž byli opět zatčeni. Státní zastupitelství zároveň podalo odvolání proti osvobození soudu, upřesňuje TASS.

Dnes od 16 hodin se ve městě uskuteční smuteční setkání, v 19 hodin mše za mrtvé. Na 18. hodinu nahlásily zástupci nacionalistických sil Oděsy tradiční pochod. Příznivci strany Národní sbor se scházejí pod heslem Pochod ukrajinského řádu, při kterém budou procházet městem se státními vlajkami a protiruskými slogany.

Radnice v Oděse v souvislosti s veřejnými událostmi oznámila významné omezení pohybu městské dopravy pro „zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku". Policie města přešla na posílený režim: kolem 2,4 tisíce policistů má udržovat pořádek, mezi nimi jsou i psovodi, odborníci na bombové útoky a pracovníci bezpečnostní služby Ukrajiny, hlásí TASS.

Na Kulikově poli byl zaveden „speciální režim návštěv", vstup je povolen pouze lidem na povolení a pouze přes kontrolní místa. Policie nabádá obyvatele města, aby „se zdrželi účasti na nevhodných společenských a politických událostech, neporušovali veřejný pořádek, byli vzájemně tolerantní a nevyvolávali konfliktní situace.

Elena Berežná, ředitelka ukrajinského Institutu pro právní politiku a sociální ochranu řekla, že dnes celý den Ukrajina spolu s Oděsou truchlí. „Pět let bolesti a utrpení," komentovala výročí tragédie. Mikolja Skorik, poslanec Opoziční platformy pro život připomněl, že v Oděse stále ještě neexistuje památník obětem tragédie, ačkoliv Jurij Bojko, předseda Opozičního bloku, opakovaně vyjádřil svou ochotu financovat památník obětí.

Jurij Bojko, který letos kandidoval na prezidenta, úmysl vytvořit památník zopakoval i dnes. „Dnes je páté výročí této strašné tragédie. Neexistuje zde, na místě, kde lidé zemřeli, žádný památník, úřady se neobtěžovaly, aby tak učinily, a nejpodivnější věc je, že pro ty, kteří zabíjeli lidi, neexistuje žádný trest," řekl Bojko. Zdůraznil, že „nejdůležitější památkou bude, když budou potrestají ty, kteří zabíjeli".

Politik podle agentury TASS doufá, že na pozadí změn moci na Ukrajině, dosáhne opozice trestu pro osoby odpovědné za smrt občanů Oděsy. „Úřady se mění a my dosáhneme spravedlivého vyšetřování, aby byli pachatelé předvedeni před spravedlnost. Pro takové tragédie neexistuje žádný zákon,a ni omezení," zdůraznil. Bojko tvrdí, že pachatelé ještě nejsou potrestáni, protože ukrajinské úřady „se obávaly, že by to padlo ně, protože to sami organizovaly".

Tolstoj: Osvícená Evropa musí konečně posoudit, co se stalo

K výročí masakru se hodlá vyslovit i ruská delegace na zasedání nadcházejícího parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 4. - 8. července. Chce vyzvat evropské země, aby zhodnotily tragédii, která se odehrála před pěti lety v Oděse. Na shromáždění k tomu hodlá vyzvat Pjotr Tolstoj vedoucí delegace a místopředseda ruské Státní dumy, píše TASS.

„Před pěti lety se přes sousední a kdysi bratrskou zemi přehnala řada krutých trestných činů: upalování lidí zaživa v Odborovém domě v Oděse, zabíjení civilistů z Donbasu za použití zakázaných zbraní," řekl poslanec s tím, že doposud nikdo za to nepřevzal odpovědnost. „Před námi je letní zasedání OBSE. Moji kolegové a já určitě tuto otázku nastolíme na shromážděních, další mlčení nemůže být dovoleno. Osvícená Evropa musí konečně posoudit, co se stalo," zdůraznil Tolstoj.

Tolstoj se domnívá, že „jak bývalý, tak nově zvolený prezident Ukrajiny", považují podle něj za „nezbytné, aby si nepamatovali, co se stalo", a naopak „předstírají, že se nic nestalo". „Mají jistý smysl pro spravedlnost: požadovat vyšetřování vraždy [novináře Pavla] Šeremeta, ale zapomenout na vraždu spisovatele Olese Buzinyho," dodal. „Zdá se, že zločiny spáchané na ruských a rusky mluvících občanech země nejsou považovány za zločiny," upřesnil.

Podle vedoucího ruské delegace v OBSE, na základě událostí uplynulých pěti let, je již dnes možné připravit dlouhou zprávu o „zločinech proti lidskosti na území Ukrajiny", o „genocidě vlastních lidí", stejně jako o „diskriminaci na základě státní příslušnosti", „zákazu komunikace v rodném jazyce" a také o „humanitární blokádě", která má obecnou definici - porušování lidských práv. „Budeme o tom mluvit na všech mezinárodních platformách, budeme i nadále dělat všechno, co je v našich silách, abychom světu sdělili pravdu," slíbil Tolstoj.

Viktor Medvedčuk, předseda Ukrajinské volby, je přesvědčen, že nakonec opozice uspěje v spravedlivém a čestném vyšetřování tragédie, k níž došlo v Oděse, přestože se o to ukrajinské orgány nezajímají.

„Po pět let zástupci režimu, podporovaní vlasteneckými silami a radikály všech druhů, nepovažovali za nutné připomínat tuto strašnou tragédii," zdůraznil a dodal, že příbuzní obětí neslyšeli slova soustrasti, ani podpory z vládní strany. Úřady neviděly důvod provádět objektivní vyšetřování, najít a potrestat viníky," tvrdí.