Velitel amerických námořních sil v Evropě zhodnotil ruskou námořní flotilu. Co o ní řekl?

Foggo přiznává, že na ruském námořnictvu je rozhodně vidět, že do něj stát vkládá velké částky na modernizaci. Finanční prostředky Rusko vložilo do „rychlejších, štíhlejších, agilnějších a menších válečných lodí“ jakou jsou fregaty třídy Admiral Grigorovič a Admiral Gorškov nebo korvety třídy Stěreguščij. O ruských ponorkách se Foggo vyjádřil jako o „velmi schopných“.

Nicméně, ačkoliv Foggo „respektuje ruské námořnictvo pro schopnosti, které mají“, pokud by se skutečně měli porovnávat „jablka s jablky“, pak z toho americká flotila vychází mnohem lépe. Uvádí, že jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov, která se nyní potýká s značnými technickými problémy a hrozí ji možné vyřazení, nemá „neuvěřitelnou schopnost parního katapultu, jako Lincoln (letadlová loď USS Abraham Lincoln CVN-72, poznámka redakce), a nikdo nemá nic takového jako elektromagnetické spouštění, které je na zcela nových letadlových lodích třídy Ford.“

Foggo se vyjádřil k vyslání ruské flotily v čele s Kuzněcovem před dvěma lety do Středozemního moře a do Sýrie. Podle něj tím Rusové chtěli dokázat, že mohou vyslat své loďstvo na delší vzdálenost a povedlo se jim to. Nicméně, z jejich lodi se linul „docela ošklivý černý kouř“, což dle něj naznačuje, že „ inženýrský systém na této lodi potřebuje vylepšit.“

Foggo též zpochybnil možnosti Kuzněcova jako letecké lodi. Zatímco letecká loď třídy Lincoln dokáže 24 hodin v týdnu provádět cyklické letecké operace, kdy z lodi vylétávají a zase na ní přistávají letadla, v Kuzněcov dle něj musel vyloženě doplout až do Sýrie a tam ruská letadla vyložit. „ Není zde srovnání“, tvrdí Foggo, podle něhož přítomnost dvou amerických lodí v Středozemním moři vysílá „velmi silný vzkaz všem našim protivníkům a také našim přátelům.“

Síly amerického a ruského námořnictva

Podle serveru Daily Beasts Rusko buduje více lodí a rychleji než USA a dokonce Čína. Nicméně, čísla nejsou všechno. Téměř polovina z jejích více 314 lodí polovina jsou hlídkové čluny a korvety - menší plavidla, která jen zřídka přesahují 1 000 tun. Americké námořnictvo provozuje pouze 13 podobných malých válečných lodí a nezahrnuje je ani do oficiálního počtu bojových plavidel.

Flotila USA zahrnuje zahrnuje 284 válečných lodí v přední linii a dalších 124 lodí na podporu a přepravu. Nad Ruskem vítězí co se týče počtu leteckých lodí. Zatímco Rusko má jen poměrně starého (na vodu byl spuštěn v roce 1985, plně dokončen byl až o 10 let později) Kuzněcova, USA jich má 20 včetně v roce 2017 spuštěné lodě Gerald R. Ford, po které jsou pojmenovány další 4 objednané lodě stejného typu. USA též vedou v počtu torpédoborců (81). Ruska jich má 18, dle serveru ArmedForces.eu porovnávajícího různé armády světa.

Rusko se pokouší tuto propast přemostit právě vytvářením menších, rychlejších lodí silně vyzbrojených novými raketami typu Kalibr. „To, co dělají, je selektivně ponořit se do toho nejlepšího ze starých plavidel a dát jim mocnější zbraně a zároveň urychlit stavbu menších bojovníků s relativně velkým úderem,“ sdělil serveru The Daily Beast Iain Ballantyne, autor knih o historii námořních válek a novinář specializující se na téma námořní obrany.

Podle expertů neschopnost ruské flotily urazit velké vzdálenosti limituje Rusko v jeho dobyvačných plánech, stále se ale hodí na agresivní politiku kolem jeho hranic jako je tomu v případě Ukrajiny. „ Oni jsou koneckonců pozemní mocnost, “ sdělil The Daily Beast Michael Kofman, ruský expert z výzkumného ústavu The Wilson Center.