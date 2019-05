Zelenskyj odpálkoval Putina: Ukrajinci a Rusové mají společnou jen státní hranici

Ukrajina a Ruskou mají v současné době společnou jen státní hranici. Tak dnes reagoval nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na nedávná prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že by Rusové a Ukrajinci měli mít obě státní občanství. Vypovídalo by to podle něj o tom, že se obě země dokážou domluvit, protože mají mnoho společného.