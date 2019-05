Turista si chtěl z dovolené odvézt suvenýr. Po chvíli litoval, že se o to pokusil

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Cesta na pláže v Sardinii by se nemusela vyplatit – pokud si turisté nebudou chtít odtud vzít písek. Místní úřady začali tuto běžnou turistickou praktiku tvrdě trestat. Na vlastní kůži to zažil návštěvník z Británie, který za to dostal značnou pokutu, píše britský deník The Daily Telegraph.