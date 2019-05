Experti jsou v šoku: Proč v ruském Suchoji zemřelo tolik lidí? Pasažéři se zachovali velmi sobecky

Při nedělní katastrofě na moskevském letišti Šeremeťjevo zahynulo 41 ze 78 lidí na palubě. Všechna těla byla během dneška z vraku vyproštěna.

Letadlo letící do Murmanska se krátce po startu pokusilo nouzové přistát, jenže vzplály motory a shořela zadní část letadla. O tom, proč se letadlo dostalo do problémů, se zatím jen spekuluje, ruská média ovšem hovoří o úderu blesku.

Podle bezpečnostní služby se lidé snažili z letadla zachránit hlavně kufry, takže ostatním údajně zablokovali cestu ven. Cestu přitom měli doslova jen vteřiny aby po nehodě opustili letadlo. Ruský letecký expert proto žádá, aby byly kufry na palubě zakázány.

O tom, že osobní věci byly pro mnohé důležitější než lidské životy, svědčí i záběry, které se objevily na sociálních sítích. Na nich je vidět, jak cestující, kteří se zachránili, z letadla utíkají i se svými věcmi.

Direct aftermath of the emergency landing of the Aeroflot plane at Moscow SVO. Most passengers appear to have been able to evacuate the plane#Russia #Aeroflot pic.twitter.com/0I9hqFHveP