Rusko zatím neplánuje zvýšit počet svých vojáků ve Venezuele

Příjezd ruských vojáků vyvolal napětí mezi Washingtonem a Moskvou, kterou americký prezident Donald Trump vyzval k okamžitému odchodu, jinak prý nechává "všechny možnosti otevřené". Ruská strana nasazení svých vojáků obhajovala s tím, že byli vysláni na základě žádosti venezuelské vlády, a proto tam zůstanou, dokud bude potřeba.

Před měsícem náměstek venezuelského ministra zahraničí Yván Gil při návštěvě Moskvy řekl, že do Venezuely by mohli dorazit další ruští vojáci. Borisov ale dnes v rozhovoru s ruskými novináři takovou možnost vyloučil. "Ani jsme na to nepomysleli," řekl místopředseda ruské vlády.

Podle amerických analytiků zřejmě ve Venezuele působí členové ruských speciálních jednotek a odborníci na kybernetickou bezpečnosti. Agentura Reuters dříve uvedla, že posláním ruské mise je patrně pomoci režimu Nicoláse Madura a chránit kybernetickou infrastrukturu jeho vlády.