Salvini a Orbán jako hlasy lidu? Průzkum ukázal, jak to ve skutečnosti je

Podle průzkumu pro think-tank Rada pro mezinárodní vztahy (The Council on Foreign Relations – CFR) většina Evropanů nepovažuje imigraci za nejdůležitější téma. Mnohem podstatnější pro ně jsou domácí záležitosti jako korupce, životní standardy, zaměstnanost či stav životního prostředí.

Pro šest členských zemí je ožehavějším tématem emigrace než imigrace. Týká se to Rumunska, Maďarska, Španělska, Itálie, Polska a Řecka. Tyto země se potýkají s citelným úbytkem obyvatelstva, které odchází do ciziny kvůli lepším pracovním vyhlídkám.

Italští a maďarští politici, respektive ministr vnitra Matteo Salvini a maďarský premiér Viktor Orbán, přitom rámují volby do Evropského parlamentu jako boj proti imigraci. V Itálii však jen 24% respondentů považovalo za větší téma lidi přicházející do země, 32% bylo více znepokojeno odchodem lidí ze země. 35% uvedlo, že je trápí obě podoby migrace.

Ještě silnější rozdíl je v Maďarsku. Jen 20% respondentů si myslelo, že imigrace je největší starost země, přičemž takřka dvojnásobek – 39%- považuje za velký problém země emigraci. 34% odpovědělo obojí.

V těchto zemích je emigrace vnímána natolik palčivý problém, že více než 50% lidí v Španělsku, Řecku a Itálii si myslí, že by občanům mělo být zabráněno odejít ze země na delší dobu. V Maďarsku a Polsku podíl lidí, kteří si to myslí, dosáhl téměř 50%.

Nicméně, ačkoliv imigrace není některými zeměmi vnímána jako nejdůležitější téma, v každé členské zemi si majorita přála lepší ochranu evropských hranic, přičemž občané z Rakouska (80%), České Republiky (84%), Řecka (89%) a Rumunska (77%) patřili mezi ty, kteří nejvíce podporují toto stanovisko.

Vzhledem k odlišným tradicím a podobám zemí je pro některé z nich imigrace mnohem větším tématem než pro jiné, zatímco emigrace je příliš netrápí. Imigrace je tématem především v Dánsku, České Republice, Švédsku a Nizozemí, kde to jako velký problém vnímalo více než 45% respondentů.

Zatímco země Visegrádů se velmi silně proti povinným kvótám, v západní Evropě je mezi občany obecný konzensus, že by uprchlíci měli být distribuováni více férově, poukazuje CFR. Zvláště si to myslí ty, země které byly nejvíce postižené migrační krizí jako je Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko a Švédsko.

Celkově z průzkumu vyplynulo, že 20% respondentů ze všech zemí znepokojuje téma emigrace, zatímco 32% se obává imigrace. Výzkum byl uskutečněn společností YouGov mezi 50 000 lidmi z 14 členských států EU.

CFR poukazuje na to, že debata o volbách do Evropského parlamentu je spíše řízena tzv. populistickými lídry než že by reflektovala skutečné zájmy voličů. Podle think-tanku proevropští lídři dělají velikou chybu, když se tomuto diskurzu přizpůsobují.

Volby do Evropského parlamentu se budou odehrávat 23.-26.května. Očekává se, že populistické strany při nich dosáhnou svého doposud nejlepšího výsledku, zatímco dominantní centrické strany zažijí značný propad. Výsledkem bude velmi roztříštěný Evropský parlament, ve kterém budou mít velké slovo menší strany jako např. Zelení.