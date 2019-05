Pedofilní skandál otřásá britskou královskou rodinou

Ball navštěvoval prestižní školy Lancing College a Cambridge University. Patřil do soukromého klubu Nobody's Friends (Přátelé nikoho), který se setkával dvakrát ročně v domě arcibiskupa z Canterbury. Mezi jeho přátele, patřili arcibiskup Georgie Carey, ředitelé nejprestižnějších internátních škol v zemi či lord Lloyd z Berwicku, soudce odvolávacího soudu.

Tím nejmocnějším přítelem byl princ Charles, princ z Walesu. Od konce devadesátých let Ball až do roku 2011 žil na jedné jeho usedlosti a kázal na pohřbu druhého jeho tchána, knížete Brucea Shanda.

Tato síť vlivných kontaktů se mobilizovala, aby Balla ochránila poté, co se kolem něj začala objevovat podezřeni ze sexuálního zneužívání noviců. Poprvé byl obviněn v roce 1969, přesto ale se mu podařilo stoupat v církevní hierarchii. Když byl v roce 1991 jmenován biskupem Gloucesteru, byl varován před „dalšími chlapci“.

V roce 1993 se Ball přiznal k činu hrubé neslušnosti (jednání, které hrubě porušuje zásady občanské morálky a pravidla občanského soužití. Může jí o hrubý útok na čest a vážnost občana, např. oplzlé řeči či urážka skutkem – poznámka redakce) s 19letým hochem a přijal policejní výstrahu, která mu umožnila vyhnout se trestnímu řízení. Byl nucen odstoupit jako biskup, ale do dvou let se do církve na různé pozice vrátil.

Wayne Murdock, policejní detektiv přidělený k vyšetřování případu v roce 1993, předpokládal, že mocní přátelé biskupa se budou pokoušet zasáhnout do vyšetřování. „ Začnou (znít) bubny z džungle a telefony začnou zvonit“, měl říci.

Podle zprávy Independent Inquiry Into Child Sexual Abuse (Nezávislé vyšetřování sexuálního zneužívání dětí) shromážděné dopisy mezi Ballem a Charlesem naznačují, že princ z Walesu se pokusil lobovat za něj, aby se vrátil do úřadu. „Přál bych si, abych mohl udělat víc," napsal princ v jednom z nich.

„Cítím se tak silné zoufalství ohledně strašlivých špatnostech, které ti byly učiněny a způsobu, jakým s tebou bylo jednáno. Je otřesné, že arcibiskup se vrátil k tomu, co mi řekl před Vánoci, že doufá, že tě vrátí do nějakého duchovního úřadu. Mám podezření, že máte naprostou pravdu - je to kvůli strachu z médií,“ napsal Charles.

Princ z Walesu tvrdil, že o sexuálních skandálech Balla neměl ponětí. Ohledně této korespondence uvedl, že odpovídal na Ballovi dopisy, protože „věřil, že je to slušnost.“ Podle vyšetřovatelů však dopisy naznačují spíše „srdečnost než pouhou zdvořilost“.

Vyšetřovatelé též poukazují na to, že princům soukromý tajemník se dotazoval na znovunavrácení Balleho do duchovního úřadu s klíčovým asistentem arcibiskupa v Canterbury. Během šesti týdnů po Ballově rezignaci arcibiskup veřejně řekl, že doufá, že se Ball vrátí do duchovního úřadu.

Vyšetřující zpráva dochází k závěru, že podporovatelé Balla upřímně věřili v jeho nevinu a tedy vědomě nezakrývali jeho zločiny, selhali ale v seznámení se s celým případem a s rozsahem všech obvinění a nebyli schopní přijmout fakt, že by Ball mohl být viníkem těchto zločinů.

Ball měl zneužíval 16 chlapců a mužů, kteří k němu chodili kvůli duchovnímu vedení. Měli se svlékat, jít do studené sprchy, provádět mu masturbaci či spát nazí vedle něj. Ball je měl též bít.

Jeden klerik, který požádal pana Ball, aby podpořil jeho vysvěcení, řekl, že se odmítl na jeho žádost svléknout. Ball následně stáhl své doporučení k vysvěcení. Klerikův požadavek byl později odmítnut. Podle něj měl v anglikánské církvi na sobě „velkou černou značku.“

Případ byl znovu otevřen poté, co na Balla podal stížnost Neil Todd, který jej začal ve věku 17 let navštěvovat a kterého vyděsilo, když biskup začal mluvit o bití nebo bičování jako součásti náboženské praxe. Todd se pokusil o sebevraždu ve věku 19 let a následně podal zprávu o chování Balleho. Před oficiálním otevřením případu v roce 2012 se zabil.

Lord Barey, bývalý arcibiskup, přiznává, že on a další církevní činitelé zlehčovali Ballovo chování, protože při něm nedocházelo k penetraci obětí. „ On nikoho neznásilnil, nebyla zde žádná sexuální penetrace.“ Carey též přiznává, že víc věřil Ballovi než Toddovi.

Ball byl v roce 2015 uvězněn na dobu 32 měsíců. Odseděl si jen půlku trestu a loni v únoru se ocitl opět na svobodě.