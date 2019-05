Bělorusko vyčíslilo škody způsobené znečištěnou ropou. Zuří

"Právě teď hodnotíme škody, škody na potrubí, zařízení ropovodu (včetně čerpadel na zařízení a podobně) a v ropných rafineriích jsou obrovské," citovala agentura Lukašenka. Podle něj mohou náklady na odstranění škod dosáhnout stovek milionů dolarů a doufá, že Rusko tyto náklady nezpochybní.

Do ropovodu Družba, kterým teče z Ruska přes Bělorusku ropa i do České republiky, se koncem dubna dostala ropa s vysokým obsahem organického chloridu, který mimo jiné způsobuje korozi a při vysokých teplotách může vytvářet jedovatý chlór. Země napojené na ropovod proto zastavily dovoz ruské ropy. To přispělo k růstu globálních cen ropy na nejvyšší hodnotu za šest let a přimělo rafinerie v zemích, které ropovod obsluhuje, obstarat si náhradní dodávky.

Bělorusko zpracovává ruskou ropu a ropné produkty pak prodává do zahraničí. Již koncem dubna země odhadla, že její ztráta ze snížení vývozu ropných produktů bude 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč).

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Organické chloridy jsou sloučeniny používané v ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Sloučeniny je ale potřeba před vstupem do ropovodu odstranit.