Co dělat proti demenci? Nekouřit a hýbat se, doporučuje WHO

"Aktivní životní styl je spojován se zdravým mozkem," uvádí se v doporučeních WHO. Velké studie prokázaly, že lidé, kteří mají dostatek pohybu, méně často trpí na Alzheimerovu chorobu a demenci. "Fyzická aktivita má podle všeho blahodárný vliv na strukturu mozku," píší odborníci WHO. Kromě toho působí tělesná námaha proti vysokému krevnímu tlaku, který s sebou rovněž nese riziko úbytku poznávacích funkcí, jako je paměť, intelekt a motivace.

Největším rizikovým faktorem pro rozvinutí demence je sice věk, ale podle WHO není toto onemocnění "přirozeným nebo nevyhnutelným následkem stárnutí". Lidé by měli přestat kouřit, měli by si hlídat, aby jejich strava byla zdravá a vyvážená, vhodná je středomořská kuchyně, a alkohol by měli pít jen v umírněném množství. Odborníci také doporučují, aby pacienti nezanedbávali léčbu vysokého tlaku, vysokého cholesterolu a cukrovky. Naopak odrazují od používání vitamínů a potravinových doplňků coby prevence demence. Prý k ničemu nepomohou, a pokud je lidé berou ve vysokých dávkách, mohou být dokonce nebezpečné. Týká se to například vitaminu B nebo E, tobolek s rybím olejem a multivitaminových přípravků.

Méně důkazů je zatím k dispozici ohledně toho, zda nástupu demence dokáže zabránit mentální trénink nebo společenská aktivita. "Žádná léčba demence sice neexistuje, ale aktivní přístup k rizikovým faktorům může nástup nebo rozvoj této nemoci zbrzdit nebo oddálit," píše se také ve zprávě.

Pojmem demence jsou označovány různé formy onemocnění, při nichž výrazně klesají duševní schopnosti člověka. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Nemocným ubývá během let duševních schopností a mění se jejich osobnost, řada z nich nepoznává své blízké, někteří bývají agresivní. Onemocnění postupně vede k závislosti pacienta na každodenní pomoci druhých. Některé studie prokázaly souvislost mezi těmito nemocemi a životním stylem a dalšími zdravotními aspekty. Na jejich základě pak vznikla dnes zveřejněná doporučení WHO, píše agentura DPA.

V příštích letech bude pacientů s demencí výrazně přibývat. V roce 2030 jich podle WHO bude na celém světě asi 82 milionů, okolo roku 2050 tato nemoc postihne 152 milionů lidí.

Podle České alzheimerovské společnosti žilo koncem loňského roku v ČR kolem 183.000 lidí s demencí, do roku 2050 se jejich počet podle predikcí zdvojnásobí.