Zelenskyj se pře s parlamentem o datum inaugurace

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci ukrajinského parlamentu a nově zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj se dostali do ostrého sporu ohledně data prezidentské inaugurace, na němž by mohla záviset možnost rozpuštění parlamentu. Zelenskyj trvá na tom, že se úřadu ujme 19. května, což by mu podle právníků umožnilo vypsat předčasné volby. O několik dnů pozdější termín, jichž se v parlamentních návrzích objevilo už šest, by mu to už neumožnil.