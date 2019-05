Bosnu zasáhly lijáky, lidé se bojí opakování povodní z roku 2014

Dopravní spojení do některých vesnic v centrální Bosně bylo přerušeno v důsledku zaplavených silnic či sesuvů půdy. Obyvatelé hlásí problémy se zásobováním vodou a elektrickou energií. Úřady nařídily evakuaci lidí z nejpostiženějších oblastí a uvedly armádu do stavu pohotovosti. Záchranáři pátrají po šestiletém chlapci, který dnes spadl do rozvodněného potoka poblíž svého domu.

Kritická situace je v okolí měst Teslić, Žepče, Zavidovići a Čelinac ve střední Bosně. V Tesliči byl vyhlášen výjimečný stav, neboť se zde vylily z břehů všechny řeky a potoky v tomto okrese. Výjimečný stav vyhlásili i v Banja Luce, hlavním městě Republiky srbské, která je jednou ze dvou entit tvořících stát Bosna a Hercegovina. Povodeň zasáhla rovněž severozápadní region Bosny kolem měst Bosanska Krupa a Sanski Most.

Stejnou oblast zasáhly katastrofální povodně v březnu 2014. Vyžádaly si 22 životů, zničily 7500 domů a trvale připravily o střechu nad hlavou 80.000 lidí. Ohromné škody napáchal živel i v zemědělství. Úřady se nyní snaží rozptýlit obavy lidí, že se podobný scénář může opakovat. "Neočekáváme znovu situaci z roku 2014 protože intenzita srážek byla tehdy mnohem vyšší," řekl agentuře AP pracovník civilních ochrany v Prijedoru Dušan Vranješ.

Se zvýšenou hladinou vodních toků se potýkají i sousedním Chorvatsku. V okolí Karlovace i městě samotném od pondělního večera staví civilní ochrana hráze z pytlů s pískem. Hlavní město Záhřeb v pondělí zasáhla silná bouřka, jež vyvracela stromy a poškodila střechy domů. Pět osob bylo lehce zraněno.