Tajemná úmrtí v Německu. Mrtví byli zvláštní, tvrdí svědci

Na posteli v hotelovém pokoji našli vyšetřovatelé mrtvou 33letou ženu a 35letého muže. Zřejmě tvořili pár, protože se drželi za ruce. Muž byl zasažen pěti šipkami do hlavy a hrudi, žena na stejná místa třemi šipkami. Střely do hlavy je zabily, další šipky byly vystřeleny poté.

Kromě nich se v pokoji, u postele. našla ještě další žena, Farina C. Měla šipku v krku. Za sebou měla dvě kuše. Třetí se našla ve vaku, který skupině patřil. Mrtví nevykazovali žádné známky odporu.

Právě použitá zbraň vzbuzuje činí případ velmi nezvyklým. „Použití kuší jako zbraní je extrémně vzácné,“ cituje list The New York Times Waltera Feilero, mluvčího pasovské prokuratury. „ Jsou jen výjimečně vidět, jen na středověkých trzích.“

Kuše jsou v Německu vedeny jako sportovní zbraně a může si je koupit kdokoliv, komu je 18 let a více. Lov s nimi je však zakázán.

Podle deníku Bild všichni mrtví z pasovského hotelu byli členy rytířského klubu, který pořádal středověké turnaje. Muž vlastnil obchod s meči, noži a medovinou. Večer pořádal pro zájemce výcvik pro souboje s mečem. Na paži má mít dvě tetování se symboly alchymistů.

Do hotelu přijela trojice v pátek. NA tři noci si objednala pokoj bez snídaně s manželskou postelí a samostatným lůžkem. Jeden z hostů je popsal jako zvláštní. Muž měl podle něj dlouhou bílou bradku a ženy černé oblečení.

Podle jednoho hosta byl v hotelu naprostý klid, uvádí stanice BBC. Podle serveru Euronews v tu noc silně pršelo, což v kombinaci s hřmotným hukotem blízké řeky Ilz pravděpodobně vedlo k tomu, že nikdo v hotelu neslyšel žádné neobvyklé zvuky z pokoje.

Vyšetřovatelé mají za to, že Farina C. zabila dvojici a pak i sebe. Dva dopisy, zřejmě napsané dvojicí na posteli, naznačují, že se mohlo jednat o společnou sebevraždu, uvádí New York Times.

Při prohledávání místa bydliště Fariny C. v severoněmeckém městě Wittingen, které je od prvního místa činu vzdálené přibližně 650 kilometrů., našli vyšetřovatelé dvě mrtvé ženy . Jedna z nich je životní družkou Fariny C. Druhá byla 19letá dívka.

Na rozdíl od trojice v Passově tato dvojice žen nebyla zabita kuší. Na jejich tělech nebyly zjištěny žádné známky násilí. Podle policie obě ženy zemřely několik dní předtím, než jejich těla byla objevena.

Sousedé o 35leté družce Fariny C. tvrdí, že byla zvláštní. Vždy chodila v černém oblečení ve stylu gotické subkultury. Držela se prý velmi zpátky, s nikým se nebavila.

Její odtažitost potvrzuje i její kolegyně ze školky, kde učila. Prý se ve škole s nikým nepřátelila a nikdo o jejím soukromí nic nevěděl. S dětmi to však prý uměla výborně.