Zelenskyj se ujme úřadu prezidenta 20. května, chce rozpustit parlament

Pro termín 20. května hlasovalo 315 poslanců, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Potřebná byla nadpoloviční většina 226 hlasů.

Řádný termín parlamentních voleb je 27. října, což by podle stoupenců Zelenského při nynějším složení sněmovny znamenalo "přežít" několikaměsíční faktické bezvládí.

Výkonná moc, rozdělená na Ukrajině mezi parlament a hlavu státu, by totiž byla ochromena konflikty mezi prezidentskou kanceláří a sněmovnou, v níž někdejší komik a moderátor Zelenskyj nemá dostatečnou podporu.

Zelenskyj původně trval na tom, že se úřadu ujme 19. května. Kritikům se ale nezdálo toto datum pro inauguraci vhodné, protože v tento den si země připomíná oběti politických represí. Ve sněmovně dnes návrhy na inauguraci 19. května nezískaly dostatečnou podporu.

Záminku k brzkému rozpuštění parlamentu poskytl Zelenskému poslanec Serhij Kaplin, který dnes opakovaně ohlásil svůj odchod z vládní koalice a tvrdí, že většinová koalice už neexistuje, napsal list Ukrajinska pravda na svém webu. "Rozpustit! Protože důvěra k ukrajinskému parlamentu nečiní ani dvě procenta, protože 79 procent Ukrajinců se v důsledku práce parlamentu ocitlo pod hranicí chudoby, protože máme nejnižší penze a mzdy v Evropě, protože 12 milionů Ukrajinců odjelo vydělávat si do ciziny," burcoval zákonodárce, který byl do sněmovny původně zvolen za uskupení dosluhujícího prezidenta Petra Porošenka. Zelenskyj Porošenka minulý měsíc v rozhodujícím druhém kole hlasování drtivě porazil.

Podle dnes zveřejněného průzkumu by se do nového parlamentu dostaly jen čtyři uskupení, z nichž Zelenského strana Sluha národa by získala skoro dvě pětiny hlasů. Se ziskem okolo desetiny hlasů by následovaly další tři uskupení: proruská Opoziční platforma - Za život prokremelského oligarchy Viktora Medvedčuka, Blok Petra Porošenka - Solidarita a Vlast expremiérky Julije Tymošenkové. Ostatní strany by podle sociologů nepřekonaly pětiprocentní práh.

Politický nováček Zelenskyj slibuje zachovat prozápadní orientaci země, ale jeho program zůstává nejasný a mnozí se znepokojují, zda je schopen řídit zemi, čelící obrovským výzvám, jako je válka proti proruským separatistům, bezprecedentní krize ve vztazích s Ruskem a vážné ekonomické potíže, poznamenala agentura AFP.