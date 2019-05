Úřady v Jekatěrinburgu navrhnou pro stavbu pravoslavného chrámu jiná místa

Proti záměru vybudovat chrám svaté Kateřiny (Jekatěriny) na jedné z mála zelených ploch průmyslového města na Uralu protestovaly tisíce lidí. Park obsadili a posléze se střetli se stoupenci církve a s bezpečnostními složkami. Mnozí demonstranti byli zatčeni a zraněni.

Pro uspořádání průzkumu mezi občany čtvrtého největšího ruského města na téma výstavby chrámu se ve čtvrtek vyslovil ruský prezident Vladimir Putin. "Musíme ten problém v zájmu všech vyřešit," prohlásil šéf Kremlu. "Pokud se staly chyby, také z mojí strany, musíme je přiznat a napravit, " dodal pak gubernátor oblasti Kujvašev.

Vlivná ruská pravoslavná církev by ráda chrám svaté Kateřiny postavila do roku 2023, kdy Jekatěrinburg oslaví 300 let od svého založení. Podle agentury DPA stavbu financují někteří nejbohatší ruští podnikatelé.