Ukrajinský premiér Hrojsman ohlásil, že ve středu podá demisi

Předčasné volby by se mohly konat dva měsíce poté, co Zelenskyj vydá dekret oficiálně rozpouštějící parlament, podotkla agentura AP. Připomněla, že premiérovo odstoupení vyžaduje schválení parlamentem. I v takovém případě Hrojsman zůstane v čele úřadujícího kabinetu do vytvoření nové vlády. Premiér dal dnes najevo, že v příštích parlamentních volbách hodlá kandidovat.

"Ukrajinský prezident dnes skládal přísahu. V inauguračním projevu řekl, že by vláda měla odstoupit. Myslím, že víte, že (na Ukrajině podle ústavy) vláda podává demisi nově zvolenému parlamentu, a ne nově zvolenému prezidentovi. Nicméně jsem se za sebe rozhodl podat demisi hned po dalším zasedání vlády ve středu," řekl Hrojsman podle webu listu Ukrajinska pravda.

"Navrhl jsem prezidentovi a parlamentu, abychom společně vypracovali novou agendu a velice rychle začali přijímat rozhodnutí, které posílí Ukrajinu. Prezident si zvolil jinou cestu. Soudím, že dnešními prohlášeními přijal na sebe veškerou odpovědnost vůči budoucím hrozbám, které jsou na pořadu dne," dodal premiér podle agentury Interfax-Ukrajina na tiskové konferenci.

Agentura připomněla, že premiérovo odstoupení má za následek odstoupení celého kabinetu. Novou vládu má zformovat parlament během 60 dnů, jinak prezident může parlament rozpustit. Mezitím odstupující vláda plní své pravomoci, než začne pracovat nový kabinet.