Policie objevila v úkrytu v autě osm migrantů

Všichni migranti byli odvezeni do střediska pro uprchlíky v Gevgeliji na jihu země a budou deportováni do Řecka. Podle úřadů muži vstoupili do Severní Makedonie nelegálně z Řecka a chtěli se dostat přes Srbsko do dalších evropských zemí.

V Řecku po uzavření balkánské trasy v roce 2016 uvázly desítky tisíc migrantů, jejichž cílem byly jiné evropské země. Část se jich stále snaží dostat se prostřednictvím pašeráků dál do Evropy.

Nyní je v Řecku asi 70.000 migrantů, valná většina z nich čeká na rozhodnutí o udělení azylu. Další tisíce běženců přibývají každý měsíc, jen za první tři měsíce letošního roku se do Řecka dostalo téměř 7000 nových migrantů.