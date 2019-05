Policisté zasáhli proti jednomu z největších evropských gangů

Předpokládaným vůdcem skupiny byl osmačtyřicetiletý Litevec, kterého policisté zadrželi ve Španělsku. Další podezřelí byli v polovině května zatčeni v Polsku, Británii, Španělsku a Litvě.

Na operaci s názvem Icebreaker (Ledoborec) se podílelo 450 policistů a celníků z evropských zemí. Při prohlídkách 40 domů zabavili osm milionů eur (206 milionů Kč) v hotovosti, diamanty, zlaté cihly, šperky, luxusní vozy a velké množství neokolkovaných cigaret. Objevili také skryté schránky určené k převážení drog a psychotropních látek.

Policisté odhadli, že si skupina díky své kriminální činnosti přišla v letech 2017-2019 na 680 milionů eur (17,5 miliardy Kč).

Gang podle Europolu pašoval drogy a cigarety do Británie a získané peníze pak různými prostředky pašoval do Polska. Peníze "vypral" prostřednictvím směnáren a pak je investoval do nemovitostí ve Španělsku a dalších zemích. Pro komunikaci mezi členy používal šifrovaná zařízení a vůdci a členové skupiny měli k dispozici také různé prostředky proti sledování.