Rusko získává převahu? Umíme sestřelit hypersonické střely, tvrdí expert

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání o vývoji ruských ozbrojených sil a obranného průmyslu, prohlásil, že by Rusko mělo být schopné rozvinout schopnosti proti hypersonickým zbraním dříve než jiné země. Putin tvrdí, že Rusko má k dispozici jako vůbec první země na světě hypersonickou zbraň, střelu Avangard, která má desetkrát překročit rychlost zvuku. Podle Putina jej jen otázkou času, než další státy vyvinou vlastní hypersonické zbraně.

Podle Murakhovského Rusko s některými prvky této obrany už operuje. „ Již jsme rozmístili systémy protivzdušné obrany Moskevského průmyslového regionu a dali je do bojové pohotovosti,“ sdělil agentuře TASS Murakhovskyj. Podle něj systém protivzdušné obrany S-500 má procházet posledními zkouškami a příští rok by mohl jít do služby.

Murakhovskyj tvrdí, že účinnou obranou proti hypersonickým střelám je též vyvíjený protidružicový systém PL-19 Nudol. Jeho výhodou má být velká mobilnost, díky které může být přesunut na jakékoliv místo, kde hrozí hrozba úderu, poukazuje expert.

Americká rozvědka měla v prosinci zaznamenat úspěšný test systému PL-19 Nudol, uvedla televizní stanice CNBC s odvoláním na dva nejmenované informované zdroje. Vypuštěná raketa by měla dle zdrojů CNBC schopná sestřelit komunikační a navigační systémy na nízké oběžné dráze kolem Země.

Americká zpravodajská služba Defense Intelligence Agency (DIA) ve své únorové zprávě varuje před protisatelitními zbraněmi vyvíjenými Ruskem a Čínou. Obě země si dle zprávy dobře uvědomují, že vojenská dominance USA ve velké míře závisí na satelitech a proto chtějí různými způsoby tyto satelity narušit.

Podle Murakhovského USA a Čína potřebují 5 až 7 let, aby vytvořily ofenzivní, řízené hypersonické zbraně. Expert přiznává, že USA už na těchto projektech pracuje. Čína též se pokouší „docela aktivně“ rozvinout tyto zbraně, ale podle Murakhovského nemá takový vědecký a technický potenciál, jaké mělo Rusko, když vyvíjelo takovéto zbraně.

Magazín The National Interest se staví proti oslavným slovům ruského experta poněkud skepticky. Dle něj není jasné, proč by S-500 měl být tak účinnou obranou proti hypersonickým střelám. Poukazuje na to, že ačkoliv Rusko má dlouholeté zkušenosti ve vytváření raket typu „povrch-vzduch“, tyto nové systémy nebyly ještě testovány v boji a není tedy jasné, zdali se skutečně dokáží osvědčit.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulou sobotu ohlásil, že Rusko a Turecko budou společně vyrábět systém S-500. Zároveň uvedl, že se nestáhne z plánového nákupu současného ruského systému protivzdušné obrany S-400. Nákup vyvolal napětí mezi Ankarou a Washingtonem, který to považuje za ohrožení bezpečnosti aliance NATO, jíž je Turecko členem.

Ruský prezident Putin nedávno prohlásil, že nové typy vyvíjených laserových zbraní jsou jako z „sci-fi příběhů.“ Konkrétně zmínil tajemstvím obestřený laserový komplex Peresvet, který má být velmi účinný proti dronům.

USA už mají laserovou zbraň k dispozici na své lodi USS Ponce. Čínská média v dubnu reportovala, že čínské námořnictvo vyzkoušelo laser podobný tomu, který má nainstalovaný americká armáda. Tyto lasery už dokázaly zničit některé lehké drony.