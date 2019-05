Zelenského strana by ve volbách mohla získat až 30 procent voličů

Svou stranu, která převzala název populárního sitcomu, bývalý herec Zelenskyj založil nedlouho před dubnovými prezidentskými volbami, v nichž s přehledem porazil dosavadního prezidenta Petra Porošenka. V parlamentu tudíž Zelenského strana nemá ani jednoho poslance.

Nový prezident se v pondělí pokusil předejít konfliktu s jednokomorovou sněmovnou jejím rozpuštěním a vypsáním mimořádných voleb na červenec. Poslanci se ale jeho rozhodnutí vzepřeli a chtějí spor předat ústavnímu soudu. Řádné parlamentní volby jsou na Ukrajině naplánovány na říjen.

Na druhé místo se v průzkumu s odstupem dostala proruská strana Opoziční platforma - Za život, jejíž výraznou postavou je prokremelský oligarcha Viktor Medvedčuk. Ve volbách by získala přes osm procent hlasů. Třetí Blok Petra Porošenka a čtvrtá strana Vlast expremiérky Julije Tymošenkové by dostaly po sedmi procentech. Žádná jiná strana by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu nepřekonala.

Průzkum, první po prezidentských volbách, potvrdil naděje Zelenského, že v případě mimořádných voleb by svou pozici v ukrajinském politickém systému výrazně posílil. Na Ukrajině platí smíšený parlamentně-prezidentský systém, v němž může konflikt mezi prezidentem a poslanci vyvolávat patové situace.