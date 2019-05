Visegrádská čtyřka podpořila integrační snahy balkánských zemí

"My, země V4, uděláme všechno pro to, aby rozšiřování Evropské unie směrem na Balkán bylo jednou z jejích priorit a aby to bylo podpořeno přiměřenými finančními a administrativními nástroji," uvedl Lajčák.

Státy V4 podle Lajčáka očekávají, že Evropská komise doporučí zahájení přístupových rozhovorů EU s Albánii a Severní Makedonií, které patří mezi zmíněný půltucet balkánských států.

"Věříme, že na straně Evropské unie převáží strategické uvažování a odpovědnost za dění na evropském kontinentu a že výsledkem bude pozvánka pro tyto dvě země," řekl Lajčák. Dodal, že návrh na zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií by mohli zástupci členských zemí EU potvrdit v červnu.