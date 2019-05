Blíží se smír ve Venezuele? Jednání mezi vládou a opozicí pokračovala v Oslu

Norské ministerstvo zahraničí již v sobotu dalo na vědomí, že diskuse představitelů venezuelského režimu a opozice bude v Oslu pokračovat tento týden. Žádné podrobnosti ohledně dalšího jednání, které zprostředkovává norská diplomacie, ale neprozradilo.

Nedlouho po zveřejnění této informace Guaidó podle AFP naznačil, že jeho zástupci budou hovořit "jak s norskou vládou, tak se zástupci (Madurova) režimu".

Jednání v Oslu pak v pondělí potvrdil i sám Maduro. Jeho delegaci tvoří jemu blízcí činitelé - ministr zahraničí Jorge Arreaza, ministr komunikací Jorge Rodríguez a guvernér státu Miranda Héctor Rodríguez. V Guaidóově týmu jsou exministr Fernando Martínez Mottola, bývalý poslanec Gerardo Blyde a místopředseda parlamentu Iván Stalin González.

Rozhovory začaly v pondělí a trvaly do pozdních nočních hodin. Skončit by měly ve středu, což je ale termín, který by se mohl změnit, sdělil AFP dobře informovaný zdroj. O obsahu a formě jednání se zatím na veřejnost nic nedostalo.

V polovině května se zástupci stran přímo nesetkali, hovořili jen separátně se svými hostiteli.

Podle serveru ALnavío, který se specializuje na dění v latinskoamerických zemích, se hlavní bod vyjednávání týká uspořádání "svobodných a čestných" voleb, které požaduje Juan Guaidó.

Venezuela se nachází v hluboké politické a ekonomické krizi, jejíž způsobení opozice vyčítá autoritářskému Madurovi. Obviňuje ho také, že v loňských prezidentských volbách obhájil setrvání v úřadu hlavy státu jen díky podvodům.

Guaidó, který je předsedou parlamentu ovládaného opozicí, se v lednu prohlásil prozatímním prezidentem, což od té doby uznalo na šest desítek států v čele s USA.