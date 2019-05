Konec Putina? Více jak polovina Rusů by ho už znovu nevolila

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Pokud by byly nové ruské prezidentské volby, současný ruský prezident by Vladimir Putin by v nich mohl i prohrát. Podle zpravodajského serveru RBC by jej znovu už nevolila více jak polovina Rusů.