Srbská premiérka urážela Kosovany. Ti jí to na internetu vrátili, teď je k smíchu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kosovští uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z urážlivého výroku srbské premiérky Any Brnabičové na adresu politických představitelů Kosova, podle níž má Srbsko co do činění s nevypočitatelnými lidmi, kteří "doslova vyšli z lesů". Na svých twitterových účtech nyní houfně zveřejňují své fotografie v přírodě, uvedla dnes balkánská pobočka televize Al-Džazíra. Kontroverzní výrok přišel v době zvýšeného napětí mezi oběma státy, které vyvolala středeční rozsáhlá zatýkací akce kosovské policie na severu země, obývaném srbskou menšinou.