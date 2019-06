Skandál v Rusku? Kvůli okupaci Československa zasedli politici

Zákon připravený z pera účastníka okupace Československa Jurije Petroviče Sinělščikova, který o podobnou právní úpravu usiluje dlouhodobě, se obrací k výkladu okupace Československa v roce 1968 Sovětským svazem a spřátelenými vojsky. Ruská federace jakožto nástupnický stát SSSR nese v současnosti hlavní odpovědnost za celou událost.

Zákon se v roce 2016 již pokoušela prosadit ruská komunistická strana. Tentokrát však podle českých a slovenských médií má návrh zákona podporu napříč stranami zastoupenými v Dumě.

Kromě schválení aktu mezinárodní agrese by zákon mimo jiné přinesl status veterána přímým účastníkům okupace, z čehož by pro ně plynuly i konkrétní výhody, jako například sociální dávky určené válečným veteránům.

Několik českých a slovenských politiků se ihned vůči informaci ohradilo.

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) se ihned vůči informaci ohradil a bude žádat speciální jednání ve Sněmovně. „Ruská Duma chce prohlásit použití síly proti Československu v roce 1968 za "oprávněné". Z České strany musí přijít jasné a hlasité odmítnutí této nechutnosti. Budu požadovat jednání zahraničního výboru,“ uvedl na sociální sítích politik.

Ruská Duma chce prohlásit použití síly proti Československu v roce 1968 za "oprávněné". Z České strany musí příjt jasné a hlasité odmítnutí této nechutnosti. Budu požadovat jednání zahraničního výboru @snemovna.@ZaoralekL @TPetricek, @AndrejBabis #nejsmePutinovaKolonie. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 2, 2019

Slovenský politik Miroslav Beblavý (Spolu) se vůči plánům ruských poslanců ihned vymezil. „Jestli Rusko příjme zákon o oprávněnosti okupace Československa, měli bychom stáhnout našeho velvyslance z Moskvy. To musí podpořit i Andrej „Agent“ Danko. Jestli bylo podle nich oprávněné obsadit nás tehdy, jak říkají, je to oprávněné i dnes. To nemůžeme nikdy přijmout.“

Podle slovenského deníku Sme bude téma součástí rozhovorů premiéra Petera Pellegriniho na jeho státní návštěvě Ruska 5. a 6. června. Jak uvedlo Ministerstvo zahraničí SR je jakákoliv relativizace tehdejší okupace nepřípustná.

I když se jedná o znepokojivé stanovisko, prozatímní usnesení poslanců Dumy není závazné a na oficiální projednání si musíme ještě počkat.