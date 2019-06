Rusko nestáhlo poradce z Venezuely? Kreml popřel Trumpův tweet

Spekulace o prudkém snížení počtu ruských vojenských poradců ve Venezuele vyvolala nedělní zpráva listu The Wall Street Journal, který s odvoláním na osoby blízké ruskému ministerstvu obrany napsal, že Rusko odvolalo z Venezuely velkou část svých vojenských poradců. Nyní prý Moskva vyhodnocuje schopnost Madurovy vlády čelit rostoucímu tlaku USA.

Z původního tisíce poradců ze státní zbrojní firmy Rostěch jich podle newyorského deníku v jihoamerické zemi zůstalo jen několik desítek. Důvodem je nedostatek zbrojních kontraktů s Ruskem.

Moskva prý zjistila, že Madurův režim už nemá peníze na to, aby platil služby vyplývající z dřívějších kontraktů. "Myslí si, že bitva je ztracena," citoval The Wall Street Journal svůj ruský zdroj.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.