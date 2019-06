Zcenzurovaný Rocketman? Ruský ministr hájí zásahy do filmu, usadil Eltona Johna

"Všechny scény s líbáním, sexem a orálním sexem mezi muži jsou vystřižené," napsal na facebooku filmový ruský kritik Anton Dolin, který viděl film v předpremiéře a mohl cenzurovanou verzi srovnat s originálem. Distribuční společnost Central Partnership potvrdila, že v Rusku hodlá promítat film v pozměněné verzi. Udělala to prý kvůli ruským zákonům.

Krok distributora v minulých dnech odsoudili tvůrci filmu i sám Elton John. "To, že místní distributor považoval za nutné vystřihnout určité scény, a upřel tak publiku příležitost vidět film tak, jak jsme ho zamýšleli, je smutným dokladem toho, v jak rozděleném světě žijeme a jak se stále považuje za nepřijatelnou láska mezi dvěma lidmi," uvedli v prohlášení.

Medinskij dnes cenzurní zásahy hájil. "V právním státě nemohou vládnout soukromé, estetické nebo sexuální preference jednotlivců, ale zákon jako nyní v Rusku," citovala ministra agentura Interfax.

