"Česko si může myslet své..." Ruský poslanec nevylučuje novou rozpravu o veteránské novele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh na přiznání statusu válečných veteránů sovětským vojákům účastnícím se invaze do Československa v roce 1968 může být v dolní komoře ruského parlamentu znovu předložen. Ruskému listu Vzgljad to řekl Jurij Švytkin, poslanec za hlavní vládní stranu Jednotné Rusko a místopředseda branného výboru Státní dumy. Dolní komora přitom loni v lednu návrh předložený komunisty neschválila, a to díky přičinění Švytkina a jeho spolustraníků.