Jak zlikvidovat novináře v Rusku? Policie publikovala falešné fotografie drog

Ruský novinář Ivan Golunov byl zatčen ve svém vlastním bytě. Na stránkách Ministerstva vnitra sídlícího v Moskvě se záhy objevilo několik fotografií k případu. Fotografie se také rychle rozšířily prostřednictvím sociálních sítí.

Z devíti publikovaných fotografií jich osm nepocházelo z Golunovova bytu, i když v tak byly prezentovány. V popisku fotografie bylo přímo uvedeno, že pochází z bytu podezřelého novináře, i když to není pravda, o čemž informoval web meduza.io.

Na vyfotografovaných balíčcích drog jsou ručně psané údaje, nicméně jejich rukopis neodpovídá rukopisu dostupných poznámek novináře Golunova.

Ruská policie publikovala 9 fotografií z prohlídky bydliště novináře Godunova. Balíčky "s bílým práškem", váhy, no hotové drogové doupě. Až na to, že 8 fotek je z jiného místa.

Právník stíhaného novináře uvedl, že jeho klient byl zadržen asi 30 minut v autě před svým bytem. V mezičase byla v bytě policie, aniž by novinář nebo jiný svědek viděl, co tam dělali. Naznačil právník, že mohli připravovat „místo činu“.

Golunov byl podle webu meduza.io policií fyzicky napaden, ovšem nebyla přivolána sanitka, aby to potvrdila. Policisté také neodebrali otisky prstů Golunova, ani vzorky nehtů, které by mohly prozkoumat forenzní odborníci a poukázat na to, jestli Golunov držel inkriminované balíčky s drogami v rukou.