Bělorusko obnovilo část dodávek ruské ropy do Polska

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Bělorusko částečně obnovilo dodávky ruské ropy do Polska, kam byl tranzit stejně jako do dalších zemí přerušen kvůli znečištění suroviny. Podle agentury Reuters to dnes uvedla běloruská státní energetická společnost Belněftěchim. V červnu by podle jejího vyjádření mělo směrem k Polsku proudit 65.000 tun ropy denně. Dodávky ropovodem Družba, který přivádí ropu i do Česka, byly zastaveny v dubnu a od té doby jednotlivé země vyjednávaly o jejich obnovení.