Ruské listy žádají prověřit počínání policistů v případu Golunova

Golunov, který je v Rusku dobře známý, je redaktorem nezávislého zpravodajského serveru Meduza a zaměřuje se na korupci v moskevské městské správě. Držení drog popírá. Policie ho zadržela ve čtvrtek, když mířil na schůzku se svým zdrojem a v jeho batohu byly podle policistů objeveny drogy, konkrétně mefedron a kokain. Šestatřicetiletý reportér je podle svého advokáta přesvědčen, že drogu nastrčila policie, aby ho dostala do vězení.

"Požadujeme zevrubnou prověrku počínání pracovníků ministerstva vnitra, kteří se zúčastnili zadržení Ivana Golunova, a trváme na poskytnutí údajů z této prověrky médiím. Očekáváme od orgánů ochrany práva a pořádku bezpodmínečné dodržování zákonů a požadujeme maximální transparentnost při vyšetřování," zdůrazňuje prohlášení, o kterém informují i další ruská média.

