Krize v Moldavsku se prohlubuje, jednaly dvě vlády

O víkendu se vůdci proevropského opozičního svazu ACUM a proruští socialisté prezidenta Igora Dodona dohodli, že vytvoří společnou koaliční vládu v čele s opoziční vůdkyní Maiou Sanduovou a cílem potírat korupci a odstavit od moci Demokratickou stranu (PDM) kontroverzního oligarchy Vlada Plahotniuka.

Tato druhá nejsilnější parlamentní strana ale tvrdí, že koalice nebyla uzavřena ve stanovené lhůtě, odmítá uznat novou vládu a trvá tom, že zemi dál spravuje kabinet premiéra Pavla Filipa, vzniklý ještě před volbami.

"Neuznáváme tzv. vládu Sanduové, která porušila řadu zákonů. Vyzýváme je, ať se zdrží kádrových rozhodnutí, které vytvářejí právní protiklady a jen prohlubují krizi v zemi," prohlásil místopředseda PDM Andrian Candu k rozhodnutí kabinetu Sanduové vyměnit šéfy silových resortů a bezpečnosti. Současně vybídl k jednáním všech zainteresovaných stran.

Krize hrozí ještě více destabilizovat jednu z nejmenších a nejchudších zemí Evropy, ve které Západ a Rusko soupeří o vliv. Spojené státy, Evropská unie a Severoatlantická unie vyzvaly obě strany ke zdrženlivosti. Rusko uvítalo vytvoření nové vlády a vyjádřilo očekávání, že se situace brzy stabilizuje.

Šéfka ACUM Maia Sanduová o víkendu složila přísahu jako šéfka vlády a její vláda se sešla v budově parlamentu, zatímco Filipův kabinet se setkal v sídle vlády, obklopeném policisty a příznivci Demokratické strany.

"Kritická situace bude pokračovat, dokud v Moldavsku bude oligarcha Plahotniuc, který ovládl všechny státní instituce," řekla Sanduová. "Nechceme situaci ještě zhoršit. Doufám, že ti, kteří se snaží uzurpovat moc, si uvědomí svého postavení a odejdou dobrovolně," dodala.

Filip na zasedání své vlády vyzval státní instituce, aby i nadále fungovaly normálně. "Občané by neměli trpět kvůli politické krizi," řekl ministrům a dalším vládním představitelům.

Dohoda Sanduové se socialisty vyvedla moldavskou politiku ze slepé uličky, ve které uvázla po únorových volbách, ochromujících akceschopnost parlamentu. Ale ústavní soud rozhodl, že Sanduová a Dodonovi socialisté promeškali lhůtu k vytvoření vlády a že by se měly konat předčasné volby.

Sanduová a prezident Igor Dodon toto rozhodnutí odmítli, soud podle nich nebyl politicky nezávislý. Ústavní soud v neděli dočasně zbavil Dodona pravomocí hlavy státu, aby se Filip mohl stát úřadujícím prezidentem, rozpustit parlament a vypsat předčasné volby. Toto rozhodnutí ale Sanduová a Dodon budou ignorovat, poznamenal Reuters.

If you are trying to understand the crisis in #Moldova: https://t.co/RZKKN0ANmv