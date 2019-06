Rusko žije aférou Golunov. Do kauzy zatčeného novináře se vložila mocná senátorka

Matvijenková, která v Rusku zastává třetí nejvyšší ústavní funkci po prezidentovi a premiérovi, vyjádřila znepokojení nad průběhem vyšetřování Golunova, které označila za "velice smutný příběh". Konkrétní důvody, které ji vedly k tomuto závěru, však nesdělila. Řekla ale, že na toto téma hovořila s generálním prokurátorem Jurijem Čajkou, který ji ubezpečil, že na případ osobně dohlédne.

Server Projekt s odkazem na činitele ruské prezidentské kanceláře uvedl, že Kreml se bude problému se zadrženým Golunovem chtít zbavit do 20. června, kdy se uskuteční každoroční beseda prezidenta Vladimira Putina s občany přenášená celostátními televizemi.

Ministerstvo vnitra slíbilo, že veřejnosti předloží důkazy o Golunovově vině, ale zatím se tak nestalo, uvedl moskevský rozhlas. Novináře policie údajně zbila a musel být ošetřen v nemocnici. Po několika dnech vazby byl propuštěn do domácího vězení. Tento krok podle serveru Projekt inicioval Putinův kancléř Anton Vajno. Loajální provládní média údajně dostala zelenou, aby byla se zadrženým novinářem solidární.

Today I wrote to #Russia Minister Sergey Lavrov to raise #Golunov's case. "Given the circumstances of his arrest and importance of his journalistic work, I call on authorities to conduct a thorough and transparent investigation, to drop all charges against him and to release him"