Babiš navštívil centrum pro uprchlíky v Makedonii. Děkoval za zastavení ilegální migrace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky zastavila ilegální migraci. Chce pokračovat v materiální i personální podpoře země. Předseda vlády to řekl na společném brífinku se severomakedonským ministrem vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevgeliji na hranici s Řeckem. Pohraniční agentura Frontex má podle Babiše skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice, její role by se ale měla posilovat spíše mimo Evropskou unii.