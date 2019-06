Rusko se chystá na válku? Snímky z Krymu odhalují znepokojivý obrázek

Od okupace Krymu v roce 2014, Rusko poslalo na okupované území 30 000 vojáků. Dalších 13 000 plánuje během příštích čtyř let, tvrdí americké zpravodajské služby. Kromě nich má Rusko na Krymu dalších 81 letadel a helikoptér.

Rusko považuje Krym za klíčové území zvláště z hlediska námořní bezpečnosti. Svou černomořskou flotilu posílilo o dalších deset plavidel, které nesou rakety třídy Kalibr. Jedná se o šest ponorek a čtyři válečné lodě. Rusko pracuje na novém typu raket Kalibr, která bude mít větší dosah.

Satelitní snímky pořízené soukromou společnosti Planet Labs v období od ledna 2018 do dubna letošního roku, ukazují, že Rusko na čtyřech lokací rozmístilo pět S-400 a pět S-300 protiletadlových systémů spolu s dalšími leteckými silami.

Podle jednoho zdroje osloveného serverem tyto systémy mají takřka výhradně obranný charakter. Rusko se obává, že by NATO mohlo přistoupit k sebrání okupovaného území prostřednictvím vojenské operace a snaží se tedy vytvořit obranný prostor, do kterého síly aliance nebudou chtít vstoupit.

Dle druhého zdroje z amerických zpravodajských složek však posilování vojenských sil na Krymu svědčí o větších mocenských ambicích Ruska. Podle něj může Rusko zvláště svými vylepšenými raketami typu Kalibr dosáhnout cílů mimo Černé moře, včetně jižní Evropy či Sýrie, aniž by muselo opustit poloostrov.

Jeffrey Lewis, ředitel Programu nešíření jaderných zbraní ve východní Asii z James Martin Center, poukazuje, že je otázkou, zdali tato zřejmě permanentní vojenská investice má pouze obranný charakter nebo je přípravou pro rozšiřování vlivu přes Černé Moře. Jisté dle něj je, že měřítko tohoto rozšíření „je opravdu něco.“

Ukrajinští představitelé osočili Rusko, že na Krymu chystá čtyři zařízení, ve kterých budou skladovány jaderné zbraně. Američtí zpravodajci tuto informace odmítli potvrdit či vyvrátit, uvedli však, že mezinárodní právo to nikterak nezakazuje a že na Krymu se pohybovaly letadla či lodě schopné nést nukleární hlavice.

Podle Sarah Bidgoodové, ředitelky programu nešíření jaderných zbraní v Eurasii z James Martin Center, posilování vojenských sil na Krymu naznačuje, že „Rusko má zájem o větší kontrolu nad Černým mořem, což mu pak dává možnost promítat svou moc nad rámec jeho bezprostředního okolí.“ Podle analytičky se jedná o velice nebezpečný vývoj, protože NATO bude pod tlakem jeho spojenců v regionu, aby tyto mocenské aktivity Ruska omezilo.

Podle expertů Rusko kontrolou Černého moře si chce zajistit snadný přístup do Sýrie. Taktéž se tak může snažit vyhnout se důsledku sankcí. Do jeho přístavů na Krymu plují turecké nákladní lodě, aniž by byly sankciovány za obchodování s Ruskem.

Kontrola nad Černým mořem je též pro Rusko důležitá z hlediska toho, že tím může kontrolovat námořní obchod Ukrajiny a v případě nutnosti jej výrazně omezit. Právě tento aspekt jeho působení v oblasti dělá představitelům NATO značné starosti a jedním z podstatných důvodů, proč USA trvají na silných sankcích.