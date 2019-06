Výprask Porošenkovým poslancům? Nová strana Zelenského válcuje konkurenci

Podle agentury SOCIS, která průzkum provedla, by pro Zelenského stranu Sluha národa nyní hlasovalo 51,1 procenta Ukrajinců, kteří se voleb hodlají zúčastnit. Ústředními tématy kampaně Zelenského strany jsou boj proti korupci a proevropské směřování Ukrajiny.

Uskupení dosavadního prezidenta Petra Porošenka Evropská solidarita by získalo 9,5 procenta, proruská Opoziční platforma jen o tři desetiny procenta méně. Poslední stranou, která by dokázala překročit pětiprocentní práh vstupu do parlamentu, je Vlast expremiérky Julije Tymošenkové - podporu jí v průzkumu vyjádřilo bezmála devět procent respondentů.

Svou stranu, která převzala název populárního sitcomu, bývalý herec Zelenskyj založil nedlouho před dubnovými prezidentskými volbami, v nichž s přehledem porazil dosavadního prezidenta Porošenka. V končícím parlamentu zatím nemá Zelenského strana ani jednoho poslance.

Polovina ze 450 ukrajinských poslanců je volena ze stranických kandidátek poměrným systémem, druhá polovina pak většinově v jednomandátových okruzích.

Průzkum potvrzuje naděje Zelenského, že v případě mimořádných voleb by svou pozici v ukrajinském politickém systému mohl výrazně posílit. Na Ukrajině platí smíšený parlamentně-prezidentský systém, v němž může konflikt mezi prezidentem a poslanci vyvolávat patové situace.

Zelenskému zajistila celostátní popularitu role učitele, který se díky odhodlání bojovat proti korupci nečekaně stane prezidentem. I jeho kampaň před prezidentskými volbami se umně opírala o paralelu s tímto smyšleným seriálovým příběhem.