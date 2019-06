Dvojvládí v Moldavsku končí? Padla vláda, demokraté odcházejí do opozice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Moldavská ústavní krize, která v minulých týdnech zavedla jednu z nejchudších evropských zemí do faktického dvojvládí, se možná blíží svému konci. Demokratická strana kontroverzního oligarchy Vlada Plahotniuka ohlásila odchod do opozice a demisi premiéra Pavla Filipa. Oznámil to dnes v Kišiněvě místopředseda strany Vladimir Cebotari. Zemi podle něj nejspíš čekají mimořádné parlamentní volby.