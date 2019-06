Krize v Moldavsku podle Dodona skončila, jeho rival prchl ze země

Ústavní soud podle agentury TASS anuloval svá rozhodnutí týkající se dočasného odebrání prezidentských pravomocí Dodonovi, rozpuštění dosavadního parlamentu, uspořádání předčasných voleb 6. září či neuznání nové předsedkyně parlamentu a nové premiérky.

Ke zrušení všech rozhodnutí ze dnů 7. až 9. června stačilo ústavním soudcům pět minut, poznamenala agentura Interfax a dodala, že veškerá reálná moc přešla v pátek večer do rukou premiérky Sanduové. Ta dnes vyzvala ústavní soudce k demisi.

zdroj: YouTube

"Žádám soudce ústavního soudu, aby neprodleně odstoupili, pokud jim zbyla špetka cti a úcty k ústavě a k občanům," citoval Sanduovou server Point.md.

Ministerská předsedkyně vyčetla ústavnímu soudu, že svými rozhodnutími se de facto podílel na pokusu opoziční Demokratické strany miliardáře Plahotniuka udržet se u moci i bez podpory parlamentní většiny. "Ústavní soud by měl rozhodovat na základě ústavy, a nikoli podle vůle politiků," zdůraznila.

Politický život v Moldavsku v poslední době ochromil konflikt mezi Plahotniukovými demokraty a soupeřícím blokem, v němž se nečekaně spojil proevropský svaz Acum (Teď) Sanduové a Dodonovi proruští socialisté. V důsledku krize v zemi vládli dva prezidenti a dvě vlády, které se vzájemně obviňovaly z pokusu uzurpovat moc.

Za netradiční spojenectví prozápadního Acum a proruských socialistů, tedy proti Demokratické straně, se počátkem týdne postavilo pět západních zemí i Rusko. V pátek demokraté ohlásili odchod do opozice a rezignaci své vlády vedené premiérem Pavlem Filipem.

Plahotniuc podle dnešního oznámení své strany odcestoval za svou rodinou do Švýcarska. Podle stranického komuniké nejde o útěk do exilu a Plahotniuc se za pár dnů do vlasti vrátí.

Sanduová dnes prohlásila, že Plahotniuc by měl za pokus uzurpovat moc stanout před soudem.

V moldavských médiích se v pátek večer objevily reportáže z odletu oligarchy a jeho blízkých spolupracovníků z kišiněvského letiště.