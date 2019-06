Roztržka kvůli vstupu do EU: Návrh Severní Makedonie popudil Albánii

Evropská komise koncem května znovu doporučila členským zemím EU, aby rozhodly o začátku přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a s Albánií. Doporučení přitom opřela o "řadu výrazných úspěchů". "Speciálně Severní Makedonie a Albánie... možnosti využily a uspíšily své reformy," uvedla v této souvislosti šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

Obě země očekávají, že se podpory k zahájení rozhovorů s EU dočkají příští týden od unijní ministerské schůzky v Bruselu. To by umožnilo případné schválení startu rozhovorů unijním summitem, který se bude konat 20. a 21. června.

Z diplomatických kruhů se ale proslýchá, že vlády členských zemí se shodnou na souhlasu až v září, ovšem jen pro Severní Makedonii. Výhrady vůči Albánii - kvůli nedostatečnému boji proti korupci a drogám a kvůli stagnující justiční reformě - mají zejména Francie, Německo a Nizozemsko.

"Prezident Stevo Pendarovski chce dát přednost oddělení Albánie z rozhodnutí o jednáních (s EU)? Tento přístup je překvapivý, zvláště když přihlédneme k tomu, že Albánie a Albánci přispěli k demokratickému vývoji a k evropské cestě tohoto přátelského státu. Ve skutečnosti se to nezdá správné ani praktické," reagoval dnes Rama na stanovisko prezidenta sousední země.

President @SPendarovski implicitly favours “decoupling from Albania”? Strange to hear this, especially when one considers the key contribution of Albania&Albanians in our friendly neighbour’s state democratic developments&European path. Doesn’t sound right nor practical frankly!