Rusko na Krymu posiluje, Američanům dochází trpělivost

Rusko posiluje své vojenské pozice v oblasti s velkou intenzitou posledních 18 měsíců. Fotografie amerických tajných služeb odhalily, že Rusové v oblasti také umístili systémy protivzdušné obrany S-400, které jsou upravenou verzí sovětského modelu.

Pozorovatelé potvrzují, že rozšíření palebné síly jde ruku v ruce s posilováním mocenského vlivu v okolí Černého moře a zejména na Krymu, který Rusové anektovali na jaře roku 2014. Mezinárodní společenství dosud akt agrese neschvaluje.

Přesun raketových systémů s vojenským personálem potvrzuje, že Rusové v žádném případě nehodlají anektované území v nejbližší době opustit.

„Jedná se o značné posílení pozic. NATO se dostává pod stupňující tlak od spojenců v regionu, aby proti Rusku zakročilo a potlačilo snahy Ruska posilovat kontrolu v černomořské oblasti. Podle mého názoru, se jedná o skutečně nebezpečné nastavení,“ okomentoval situaci bezpečnostní oborník z Middlebury College James Martin.

Oblast je totiž důležitou geopolitickou spojnicí. Pokud by Rusové zmonopolizovali svou moc v Černém moři, mohli by jako jediní určovat dopravní cesty vedoucí do Sýrie. V současnosti se jedná o mezinárodní vody, v níž by měl být umožněn volný pohyb.

Ruské snahy obsadit důležitou oblast považují za provokaci také v USA. Na posledním fóru GLOBSEC v Bratislavě americký senátor Ron Johnson uvedl, že situace se vyhrocuje a hovořil také o nutnosti demonstrace síly, která by ruské snahy obsadit oblast ukončila.