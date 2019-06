Zátahy na uprchlíky: V Severní Makedonii zadrženo 50 ilegálů

Podle sdělení policie v sobotu hlídky pronásledovaly na dálnici protínající Severní Makedonii od jihu na sever ujíždějící džíp. Když vozidlo dostihly, policisté v něm našli deset migrantů z Pákistánu. Řidiči se podařilo předtím uniknout.

Už ve čtvrtek policisté při běžné silniční kontrole objevili v jednom kamionu čtyři desítky běženců z Egypta, Pákistánu a Sýrie. Bylo mezi nimi také dvanáct dětí. Všichni byli převezeni do migračního centra a následně budou vráceni do Řecka, odkud do Severní Makedonie pronikli.

Po uzavření takzvané balkánské cesty hledají migranti zejména z Blízkého východu, ale i Afghánistánu a Pákistánu alternativní možnosti, jak se dostat do bohatších zemí Evropské unie. Více při tom využívají cesty vedoucí přes Severní Makedonii, Albánii, Černou Horu a Bosnu.